Juve Motta predica calma | Rimaniamo con i piedi per terra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Torino, 25 agosto 2024 – Bella vittoria contro il Como, con l’intuizione Mbangula, bel gioco, belle trame, bella intensità, ma è solo la prima di una lunga stagione e occorre mantenere massima umiltà. Thiagoha parlato chiaro alla vigilia di Verona-, a maggior ragione dopo la grande partita disputata dagli scaligeri contro il Napoli, a detta di Thiago una candidata al titolo. Insomma, come da tradizione, il mister bianconero non si lascia andare a dichiarazioni fuori contesto e stonate. La mentalità è chiara: partita per partita. E il fatto di aver vinto nettamente all’esordio non significa che ladebba e possa dominare il campionato.: “per. Mercato? Stiamo lavorando bene” Prudenza, un po’ di pretattica, tanto realismo. Thiagonon è uno da dichiarazioni eclatanti e anche oggi non ha fatto eccezione.