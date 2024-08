Il dolore di Sergio Ruocco | Mi manca Sharon E i suoceri lo scortano durante la passeggiata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024) Bottanuco, 25 agosto 2024 –no pochi minuti alle sette di sera. Afa e zanzare in via Adda, a Bottanuco.sta rientrando da unacon i genitori di, Bruno Verzeni e Maria Teresa Previtali. T-shirt viola, pantaloni corti beige, scarpe da ginnastica. È serio, composto. Accetta il dialogo., come va? “Va a momenti”. Come vive? “Sento la suanza (di, ndr), di lei che non c’è più”. Si sente pressato dagli inquirenti? “Non ho motivo di sentirmi pressato. Sono stato sentito. Questa settimana sono andato dai carabinieri solo per firmare dei verbali degli atti che stanno facendo”. Bruno Verzeni, barba candida, sguardo dolce, unche si indovina lacerante e una dignità infinita, conferma le ultime parole del compagno della figlia.