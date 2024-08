Forza Italia e i distinguo dal governo Meloni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Firenze, 25 agosto 2024 –sembra essere meno a suo agio del solito nel. Tra giustizia, carcere, cittadinanza e pensioni, ogni giorno il partito di Tajani è in fibrillazione, in ansia, in attesa di una svolta. Ma tra i più interessati a un deciso cambio di passo sembrano esserci soprattutto i componenti della famiglia Berlusconi, che in più di un’occasione hanno richiamato all’ordine liberale Tajani, che fa parte, da ministro degli Esteri, di unspostato a destra. Essere riusciti a superare la Lega alle Europee non è condizione sufficiente per potersi dichiarare soddisfatti. In ballo c’è una questione di centralità politico-ideale nel dibattito pubblico. Sicché, iniziano a essere parecchie le cose che non tornano a. L’ultima è sullo ius scholae. "La nostra posizione è la stessa da tempo.