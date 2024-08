Collision 24 08 2024 La notte prima di Wembley

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 25 agosto 2024) Benvenuti all’analisi di AEW, l’ultimo showdello storico All In di! Questa sera siamo alla Utilita Arena di Cardiff, in Galles, per un’imperdibile puntata che ci prepara al grande evento. Vediamo cosa è successo! The Conglomeration (Orange Cassidy, Mark Briscoe & Kyle O’Reilly) vs. Undisputed Kingdom (Mike Bennett, Matt Taven & Roderick Strong) (3,5 / 5) Il match inizia con scambi rapidi tra le due squadre. O’Reilly si mette in mostra con una serie di calci e sottomissioni, mentre l’Undisputed Kingdom cerca di isolare Cassidy. Briscoe entra e scatena il caos con i suoi attacchi ad alto rischio. Nel finale, O’Reilly riesce a intrappolare Bennett in una ghigliottina, costringendolo alla resa. Vincitori: The Conglomeration Dopo il match, viene mostrato un video promozionale per il match dei titoli Trios di All In.