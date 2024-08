Agosto è il mese delle centenarie Il super traguardo di Elvira e Loretta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024)è il. Prato e Carmignano hanno festeggiato due nonnine che qui hanno trascorso praticamente tutta la vita. La vigilia di ferrha compiuto 100 anniPallecchi, nata a Castiglione d’Orcia il 141924.abita con il nipote Matteo Marconi a Iolo. Il marito si chiamava Nello, lui invece è morto a soli 57 anni. "La nonna e il nonno – racconta il nipote Matteo – arrivarono a Prato per cercare lavoro come operai. Erano contadini della Val D’Orcia e la campagna non offriva grandi possibilità per una vita migliore". Da contadini diventarono quindi operai, trascorrendo anni in fabbrica e affrontando anche vari problemi di salute:, proprio in tempo di guerra, fu operata di peritonite, senza anestesia, mentre fuori c’erano i bombardamenti. Le sue condizioni di salute mai avrebbero fatto pensare che sarebbe arrivata a 100 anni.