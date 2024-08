AEW | Nuova regina ad ALL IN Toni Storm esita e Mariah May diventa la nuova campionessa

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 25 agosto 2024) All In London regala grandi emozioni agli appassionati di wrestling, concludendo una saga che aveva appassionato per mesi gli spettatori di Dynamite:non è più ladel mondo. A strapparle la cintura, completando l’opera cominciata con il tradimento di un mese fa, è stataMay, che dopo aver conquistato la title shot il 10 luglio a Dynamite, non si è lasciata sfuggire l’occasione diredavanti il pubblico di casa. Un match molto coinvolgente, a cui è stato dedicato un buon minutaggio e che ha regalato parecchie emozioni. Tra sanguinamenti, mosse spettacolari e colpi di scena. Un match di altissimo livello tra lae la sfidanteMay. L’atmosfera è elettrica fin dall’inizio, con le due che si scambiano colpi duri.