Abbonamenti Champions già più di ottomila sottoscrizioni

(Di domenica 25 agosto 2024) Nel secondo giorno di prelazione, riservata agli abbonati alla Serie A 2024-2025 dell’Atalanta, la quota di mini-per la prossimaLeague ha raggiunto le 8.071 tessere sottoscritte. Dopo il boom della prima giornata, quando furono circa 5mila i sostenitori che si erano affrettati a confermare il proprio posto anche per le partite interne della più prestigiosa competizione europea per club, anche sabato la febbre nerazzurra non si è placata. La prima giornata della nuovaLeague è prevista il 17-18 settembre: entro quella data il Gewiss Stadium sarà completamente rinnovato per accogliere le migliaia di tifosi della Dea. I minisaranno validi per le quattro gare casalinghe della prima fase. La prima fase di vendita proseguirà fino a domani, lunedì 26 agosto.