Sun-Noskova oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Monterrey 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Lulu Sun se la vedrà contro Lindanella finale del Wta 500 di, torneo di scena sui campi in cemento della città messicana. Non smette di stupire l’evento di scena nello Stato del Nuevo Leòn, dove ci si aspettava una finale tra Alexandrova e Navarro e invece sono maturate due sorprese in semifinale. A raggiungere l’atto conclusivo sono state la neozelandese Sun, che si è presentata al “tennis che conta” a Wimbledon ed è riuscita a ripetersi anche sul veloce, e la ceca, che si conferma una tennista molto insidiosa e dai colpi incisivi che possono far male ad ogni avversaria. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà, che però proprio la settimana scorsa è stata sconfitta in due set a Cincinnati da Sun in quello che era il primo confronto in carriera tra le due.