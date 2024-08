Stiamo affondando Terrore in mare il mayday dal catamarano al largo delle coste italiane | a bordo nove persone

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 24 agosto 2024) Ancora paura davanti alle. A pochi giorni dal naufragio del veliero Bayesian, che il 19 agosto è costato la vita a sette, un altro incidente marittimo ha fatto temere il peggio. Questa volta, non si parla di una lussuosa imbarcazione come quella del magnate britannico Mike Lynch, affondata aldi Porticello, ma di uncarico di turisti a. Due incidenti in, avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro, anche questo ultimo episodio ha suscitato grande apprensione. Fortunatamente non ci sono state vittime, ma per i turisti a, la paura è stata palpabile. Minuti di purofino all’arrivo dei soccorsi, che hanno evitato il peggio. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto. Leggi anche: “Non si può morire così”. Giorgio aveva solo 26 anni, la sua morte assurda ha sconvolto tutta l’Italia “”.