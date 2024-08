Sisma 2016 Meloni | Italia al fianco dei familiari delle vittime

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 24 agosto 2024) Roma, 24 ago. (askanews) – Otto anni fa il catastrofico terremoto che ha devastato il Centro. La terribile scossa3.36, fissata nella mente di ognuno di noi dall’orologio fermo della Torre Civica di Amatrice, ha innescato una sequenza sismica che ha dispiegato i suoi effetti distruttivi per diversi mesi a seguire e ha coinvolto un territorio molto vasto della nostra Nazione”. Lo ha ricordato in una nota la presidente del Consiglio, Giorgia, in occasione dell’ottavo anniversario del terremoto del Centro. “Non dimenticheremo mai – ha aggiunto – la notte del 24 agosto. Le immagini della catastrofe, i borghi distrutti, il dolore e l’angoscia dei nostri connazionali, l’eroismo dei soccorritori sono tasselli di una memoria collettiva che il tempo non intaccherà.