Sinner logora chi ce l’ha

(Di sabato 24 agosto 2024) New York, 24 agosto 2024 – Prima la residenza fiscale a Montecarlo, poi la rinuncia alle Olimpiadi causa tonsillite. E ora ci mancava la positività al doping, frutto di un errore e per questo già dichiarato innocente dall’ITIA. C’è sempre una buona ragione per buttare fango addosso a Jannik. Il numero uno del mondo è accerchiato dal fuoco amico: deve guardarsi bene le spalle. E’ l’eterno paradosso italiano, in cui si va costantemente alla ricerca di qualche fenomeno sportivo da imitare, salvo poi massacrarlo una volta che c’è. Sembra essere una tentazione troppo forte, a tratti irresistibile: demolire un proprio rappresentante.e antidoping. Perchè perde punti e montepremi, nonostante sia innocente? Qualcuno, chevenisse squalificato, a tratti ci sperava.