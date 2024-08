Serie C l’Ascoli riparte da Ferrara con un punto contro la Spal

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 24 agosto 2024) I bianconeri di mister Carrera pareggiano 2-2 al “Mazza”. Rimane il rimpianto per non aver portato a casa i 3 punti dopo il doppio vantaggio ASCOLI PICENO, 24 agosto 2024 – C’era tanta attesa in vista dell’esordio stagionaleladel nuovo Ascoli di Massimo Carrera dopo la clamorosa retrocessione dallaB, che ha lasciato ancora pesanti strascichi. In una gara spettacolare, ricca di gol,è andato vicino al colpaccio, ma si è fatto rimontare dagli estensi di Andrea Dossena. In un match vivace sin dall’avvio, gli ascolani sono passati per primi in vantaggio col nuovo arrivato Tirelli al 36’, chiudendo la prima frazione di gioco avanti di una rete.