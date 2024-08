Ritiro Djokovic tifosi disperati | così è finita

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 24 agosto 2024), il tennista serbo fresco vincitore dell’oro Olimpico che lo ha fatto diventare una vera e propria leggenda pensa all’addio Nessuno se lo aspettava, soprattutto perché veniva da un infortunio importante. Ma Novak, vincendo l’oro Olimpico a Parigi battendo Alcaraz in finale è entrato direttamente nella leggenda di questo sport. Con il torneo a cinque cerchi ha vinto tutto quello che era possibile vincere. Sì, per moltissimi e moltissimi e moltissimi anni si parlerà sempre e solo di lui.(Lapresse) – Ilveggente.itAdesso Nole è pronto a tornare in campo, nel prossimo Slam della stagione: gli Us Open sono dietro l’angolo e un cannibale come lui ha tutta l’intenzione di vincere di nuovo. Nel corso della sua straordinaria e clamorosa carrieraha vinto 24 Slam. Adesso si sente “pronto” per il numero 25.