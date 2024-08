Perugia si gioca | è il giorno del debutto Caccia al blitz contro la matricola Pianese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Si. Si va in campo per i punti, per partire di slancio, per dare seguito ai successi di Coppa Italia, per riportare l’attenzione sulla squadra, sul Grifo. Ildebutta oggi alle 18 a Piancastagnaiola, formazione neo promossa in serie C, con l’intento di regalare una vittoria ai quasi settecento tifosi biancorossi che saranno sugli spalti. Almeno per novanta minuti l’attenzione sarà sul campo, sulla partita che apre la nuova stagione. Le vicende societarie, che dovrebbero trovare la soluzione la prossima settimana, resteranno per un attimo ai margini. Alessandro Formisano ha lavorato a testa bassa e con grande concentrazione: in queste settimane di precampionato si sono viste prestazioni convincenti e un atteggiamento propositivo-aggressivo che piace. La squadra, nonostante le pesanti assenze in difesa, è pronta per il primo impegno.