Napoli senza freni | 70 milioni sul mercato e due cessioni

(Di sabato 24 agosto 2024) Ilè scatenato: in una notte messi sul piatto del70di euro. Gli azzurri hanno sbaragliato tutti ed ora Conte può sorridere Tutto in una notte. Chiamatelo pure Giovanni I Re d’Inghilterra, perché Manna è arrivato a Londra e si è scatenato come un tornado, in barba a chi l’ha criticato e tacciato di essere troppo passivo sul, non abile nel chiudere i colpi ed altrettanto nelle. Si è tolto i sassolini dalle scarpe anzi, i macigni il giovane ma bravissimo direttore sportivo partenopeo. Rifondazione doveva essere e rifondazione si sta compiendo a Castel Volturno e dintorni. I primi tre colpi già a disposizione per i ritiri – Buongiorno si è presentato a Castel di Sangro ma solo perché aveva diritto alle ferie post Euro 2024 – poi Neres subito dopo il tonfo di Verona.