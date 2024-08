La tendenza esplosa nei primi Anni 2000 si ripresenta in una versione più chic e da sfoggiare di giorno

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 24 agosto 2024) Erano ie celebrities dallo stile girlie come Paris Hilton, Britney Spears, Misha Barton e Tyra Banks si facevano vedere dappertutto con un outfit che sarebbe poi diventato il simbolo di quel periodo e di quell’universo assolutamente pop. La formula che si ripeteva era quella di abbinare ai jeans a vita bassissima un top da sera che non si è tardato a ribattezzare “the going out top”. Con questa espressione si intende un top elaborato perfetto da indossare per uscire con le amiche, quando le intenzioni della serata sono quelle di divertirsi e magari anche di fare conquiste. Non può trattarsi quindi di una bralette o di una semplice canotta.