JK Rowling non prende bene la denuncia di Imane Khelif

(Di sabato 24 agosto 2024) Durante le Olimpiadi di Parigi JKè stata tra i tanti che hanno vomitato falsità e cattiverie su: “Queste immagini riassumonola situazione. Ecco il sorrisetto di un uomo che è consapevole di essere protetto dal mondo maschilista e da un sistema sportivo misogino. Lui ha appena tirato un pugno in testa ad una pugile donna e le ha distrutto il sogno di una vita. Hanno permesso a un maschio di salire sul ring con una donna. Questa non è inclusione, ma è misoginia e non si tratta di diritti, ma di barzellette, ecco cosa sono diventate queste Olimpiadi. Angela Carini ha subito un’ingiustizia vera e propria. Non è più sport, ma bullismo, condito da menzogne. Un uomorà la medaglia che spettava ad una donna“.