Inter-Lecce sarà una prima volta anche per Oaktree | battesimo fortunato?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024)laoccasione in cui i vertici disaranno presenti a una sfida dell’a San Siro. L’obiettivo dei nerazzurri è di vincere regalandospettacolo ai tifosi e alla proprietà., seconda sfida della Serie A 2024-2025 per le due squadre, avrà un valore particolare per la proprietà. I nerazzurri arrivano all’incontro con la quasi certa assenza di Lautaro Martinez, con cui dovrebbe coincidere il debutto del duo Marcus Thuram-Mehdi Taremi. L’iraniano è il prescelto per sostituire l’argentino dal primo minuto, stante il rendimento da lui mostrato nel precampionato e tenuto conto del buon impatto da lui avuto in occasione della sfida contro il Genoa.