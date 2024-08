E’ gravissimo un rider | investito da un’auto sulla sua bicicletta mentre consegna i pasti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Prato, 24 agosto 2024 – Brutto incidente ieri mattina in viale Montegrappa, all’altezza dell’incrocio con via Giovanni Fattori. A farne le spese è stato un, bengalese di 37 anni residente a Prato, che stavando ia domicilio con la suaelettrica. Secondo quanto ricostruito fino a ora, ilsi è scontrato concondotta da un settantenne pratese. Nell’impatto il trentasettenne è stato sbalzato dalla bici elettrica e ha fatto un volo di qualche metro schiantandosi contro un albero. L’impatto è stato violentissimo tanto che lo straniero ha perso conoscenza. L’anziano si è subito fermato a prestare soccorso alche è rimasto a terra e ha chiamato il 118. Sul posto è intervenuta un’ambulanza: i sanitari hanno stabilizzato ilper poi trasferirlo in codice rosso all’ospedale fiorentino di Careggi.