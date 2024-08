Darmian è l’MVP di Inter-Lecce | ha vinto su un altro compagno!

Leggi tutta la notizia su inter-news

Matteovince il premio di uomo partita di. Il laterale nerazzurro ha segnato il gol del momentaneo 1-0. IL MIGLIORE – Premio a Matteocome MVP di. Il difensore di Legnano ha aperto le danze segnando di testa un bellissimo gol su spizzata di Mehdi Taremi.hail premio davanti ad Hakan Calhanoglu, che ha segnato invece il gol del definitivo 2-0 su calcio di rigore. Il solito jolly infaticabile, che non molla mai. Simbolo di questa squadra umile e operaia.