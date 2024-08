Case la proprietà è poco tutelata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Si fa un gran parlare, in questi giorni, dell’emergenza casa soprattutto per studenti e lavoratori come insegnanti e poliziotti che vengono da altre città. L’emergenza esiste ed è cresciuta senza che alcuna delle istituzioni preposte abbia messo in atto adeguati provvedimenti volti a contrastarla. Lanon è più, per cui se ti capita un inquilino che smette di pagare l’affitto sei nei guai e vai incontro a notevoli spese e il tempo per rientrare in possesso del tuo bene è lungo. Addirittura in certe città l’appartamento te lo possono occupare sia se è vuoto che se lo abiti quando sei fuori casa.