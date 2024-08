Cancro ai polmoni | avviati i test del primo vaccino a mRNA

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 24 agosto 2024) È stata avviata una sperimentazione rivoluzionaria nel campo della medicina oncologica: ilal mondo contro ilaibasato sulla tecnologiaè stato somministrato ai primi pazienti. Questa innovazione, che ha il potenziale di salvare migliaia di vite, rappresenta una svolta significativa nella lotta contro una delle forme dipiù letali al mondo.Il, denominato BNT116 e sviluppato dalla BioNTech, è stato progettato per colpire il tumore polmonare non a piccole cellule (NSCLC), la forma più comune diai. Attualmente, la malattia è la principale causa di morte pera livello globale, con circa 1,8 milioni di decessi all’anno. I pazienti affetti da forme avanzate della malattia, in cui il tumore si è diffuso, presentano tassi di sopravvivenza particolarmente bassi.