Bologna Rugby vacanze finite Test verità nel ritiro di Verona

(Di sabato 24 agosto 2024) Vacanza finita per ilClub. Da lunedì, in un Centro Sportivo Bonori in piena evoluzione e ristrutturazione, la formazione rossoblù darà ufficialmente il via alla sua stagione. Voglia di confermarsi e magari di migliorare con ambizioni di alta classifica, ma anche desiderio e occasioni di affrontare avversari nuovi e mai incrociati, fanno porre tante attesa sul campionato di serie B dei ragazzi di Francesco Brolis. Per il tecnico bolognese sarà un tuffo nel suo passato, ma in generale quella che attende ilClub è un girone emiliano-lombardo sicuramente impegnativo. Modena, Piacenza, Colorno sono avversarie già affrontate, i Lyons sono la cadetta del Piacenza, mentre Sondrio, proprio la prima avversaria all’esordio dei bolognesi, Bergamo, Rovato, Botticino e Brixia sono rivali che nel recente passato non hanno incrociato le strade dei rossoblù.