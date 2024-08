Bologna Italiano | Napoli? Servirà rispetto poi svela il retroscena su ADL

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 24 agosto 2024) Il tecnico del, Vincenzo, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro ildi Antonio Conte, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. Ilè atteso dal, allo stadio Diego Armando Maradona, nella sfida in programma per domenica, 25 agosto. Una sfida che sa di occasione di rivalsa, in seguito alla brutta prova – in particolare nel secondo tempo – del primo match di campionato, contro il Bentegodi. Non sarà facile, però, scardinare il, compagine che ancora vola sulle ali dell’entusiasmo dopo la grande annata della scorsa stagione e che non intende rendere la vita facile agli uomini di Antonio Conte.