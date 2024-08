Atalanta Musso fa le valigie? Lo vuole l’Atlético Madrid Dea alla caccia del sostituto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 24 agosto 2024) Dopo tanti tira e molla, panchine, grandi notti e ballottaggi, le strade di Juane dell’sembrano davvero vicine a separarsi. Sulle tracce del portiere argentino si sarebbe infatti messo. Stando a rumors spagnoli riportati da Marca, i Colchoneros sarebberoricerca di un nuovo vice da affiancare a Jan Oblak e il nome del numero uno nerazzurro è in cimalista per sostituire Moldovan, portiere rumeno ceduto al Sassuolo. Diego Simeone aveva affermato che presto la sua squadra avrebbe avuto “due nuovi calciatori”: uno sarà Lenglet, in arrivo dal Barcellona, e l’altro sembra proprio possa essere, arrivato a Bergamo nel 2021 per una ventina di milioni di euro.