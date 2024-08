Vivian Lamarque poesia sul Colle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Appuntamento con "Un Poeta sul" domenica alle 21.15 sull’Orto deldell’Infinito. Si rinnova per la ottava edizione uno degli eventi più suggestivi dell’estate leopardiana, con il recital della poetessa, e l’introduzione del poeta e presidente del Centro mondiale dellaUmberto Piersanti.– una presenza non nuova a Recanati – è uno dei più importanti poeti contemporanei, presente in innumerevoli antologie, vincitrice dei più prestigiosi premi. I più recenti sono il Premio Viareggio2023 e il Premio Strega2023. Il recital sarà avvolto dall’aura della musica, musa molto cara a Giacomo Leopardi, con l’arpa di Lucia Galli. Presenta Tiziana Bonifazi. Ingresso libero dall’ex convento di Santo Stefano in piazzale Franco Foschi a Recanati.