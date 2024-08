Valsa l’arrivo di De Cecco | Al lavoro c’è tanto da fare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Prime alzate al PalaPanini per Luciano De, che mercoledì si è unito ai suoi nuovi compagni di squadra e ha iniziato a sudare sul serio con loro in esercizi di sei contro sei che si stanno facendo via via più intensi. "Sono arrivato al PalaPanini dopo un’estate un po’ faticosa ma ‘carina’ – ha detto sui social della società il palleggiatore argentino –. Ho fatto il primo allenamento coi miei compagni ed è andata benissimo ma continuiamo a lavorare perché c’èda". Intensità dettata dal fatto che ormai la formazione guidata da Alberto Giuliani si sta allenando con un numero di effettivi vicino alla completezza.