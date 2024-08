Uomini e Donne le sarcastiche frecciatine di Giulia Vacca dopo la rottura tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 23 agosto 2024) Nelle ultime ore, il mondo del gossip legato al programmaè stato monopolizzato dalla notizia dellatraLo, coppia nata solo pochi mesi fa nel contesto del Trono Over. La loro storia, che sembrava promettente, è arrivata improvvisamente al capolinea, suscitando molte speculazioni sulle cause che hanno portato alla separazione. Tra le voci più accreditate, si parla di una gelosia eccessiva da parte di, che avrebbe messo a dura prova la relazione. Ma non è solo la fine della storia tra i due protagonisti a tenere banco. Infatti, c’è chi nel parterre femminile del Trono Over potrebbe non dispiacersi affatto per quanto accaduto. Stiamo parlando di, ex frequentazione di, la cui relazione con lui non è mai veramente decollata.