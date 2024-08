Roghi RomaGualtieri | probabile il dolo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 23 agosto 2024) 9.42 Gli incendi nei pressi di Cinecittà, a Roma, "presentano caratteristiche che lasciano pensare al". Così il sindaco di Roma, Gualtieri, al Messaggero, sul rogo in cui sono rimasti feriti gravemente 4 soccorritori. "A Castel Romano il fuoco è divampato in contemporanea in 4 punti diversi come se ci fossero inneschi". Anche per idi Monte Mario e Ponte Mammolo "la magistratura non esclude il", afferma Gualtieri, che chiede "massima determinazione e severità nel perseguire i piromani".