Rapina finisce nel sangue alla stazione Tiburtina accoltellato un uomo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 23 agosto 2024) Roma, 23 agosto 2024 – Nella tarda serata del 13 agosto u.s. due uomini vengono notati da una pattuglia dell’Esercito Italiano impegnata nel noto servizio “Stazioni Sicure”, mentre litigano animatamente lungo il marciapiede esterno dellaferroviaria di Roma, nelle immediate vicinanze della Circonvzione Nomentana. Avvicinatisi i militari notano uno dei soggetti darsifuga. mentre l’altro riverso a terra lamenta forti dolori al petto affermando di essere stato attinto da una coltellata. Immediatamente sul posto interviene una pattuglia della Sottosezione di Polizia Ferroviaria di Roma, unitamente a personale sanitario, che giunto sul posto, stante la gravità delle condizioni del ferito lo accompagna presso l’ospedale Umberto l°, dove lo stesso viene ricoverato in codice rosso.