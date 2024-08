Non siamo soli nell’Universo Clamorose rivelazioni nel libro dell’agente Usa Uap non sono benevoli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 agosto 2024) Nel 2017 negli Stati Uniti è iniziata una nuova era per l’informazione che riguarda gli oggetti volanti non identificati e l’esistenza di civiltà extraterrestri. L’esercito ha rilasciato filmati ufficiali di oggetti misteriosi intercettati da aerei e navi militari. Il Congresso si è riunito più volte per ascoltare le testimonianze di ufficiali, piloti e agenti dell’intelligence direttamente coinvolti ed è stata rivelata l’esistenza di un progetto segreto legato al Pentagono, con un budget di alcune decine di milioni, creato appositamente per studiare gli incontri con gli Uap (i vecchi Ufo). Al centro di questo parziale piano di disclosure (“disvelamento”) c’era la figura di Luis Elizondo, funzionario dell’intelligence americana che di quel progetto avrebbe fatto parte.