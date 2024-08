L’ordinanza di Agrigento Vietati i souvenir mafiosi | Mortificano la comunità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) "Il padrino sono io". La famosa foto di don Vito Corleone spicca sulle magliette esposte nei negozi. Un messaggio distorto che in Sicilia assume significati negativi. Questo uno dei tantiche strizzano l’occhio ad una sorta di esaltazione della mafia. Adesso il sindaco diha deciso di vietarne la vendita dopo che, in alcune vetrine di esercizi commerciali nel centro della città, sono stati esposti alcuni oggetti che ritraggono anche il classico siciliano vestito di nero, con la coppola e la lupara con tanto di scritta "u mafiusu". Ma non solo, c’è anche la coppia, lui e lei su una macchina colorata di verde, bianco e rosso ed entrambi portano sulle spalle il fucile a canne mozze. Poi ci sono le statuine di padre, madre e figlio con tanto di didascalia "famiglia mafiusa".