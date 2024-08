Le donne non potranno più emettere suoni Afghanistan l’ultima imposizione dei Talebani

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 agosto 2024) In un mondo ormai globalizzato, in cui le persone e le merci si muovono liberamente da un estremo all’altro del globo, esistono ancora enormi differenze culturali fra le diverse popolazioni. E quando si parla di differenze culturali, ci si riferisce anche (o soprattutto) alle abitudini, alle leggi e al rispetto dei diritti umani degli individui. Un concetto che nella società occidentale è ormai dato quasi per scontato, perlomeno quando si parla di civile convivenza fra i cittadini. Ma che altrove è interpretato in modo molto diverso. Così, mentre noi disquisiamo di inclusività e di tutela dei diritti, inhanno deciso di applicare nuove regole per stabilire ciò che lepossono o non possono fare. E la lista di ciò che è permesso si va sempre più assottigliando.