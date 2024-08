La politica deve dare risposte e capire come cambia la società | sullo Ius scholae parla Bergamini FI

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 23 agosto 2024) Forza Italia chiede con insistenza, in questa estate, lo Ius. Deborah, deputata e vicesegretaria azzurra, perché oggi è necessaria e urgente una riforma della cittadinanza? “Non abbiamo posto la questione sul piano dell’urgenza, ma sulla necessità che latorni a fare il suo mestiere:aimenti della, possibilmente prima che essi si verifichino. Noi siamo un partito liberale e vogliamo trovare un meccanismo tale per cui quei ragazzi che crescono in Italia,no la nostra lingua, abbracciano la nostra ‘way of life’, rispettano le nostre leggi, possano diventare cittadini in tempi ragionevoli. Con tutte le cautele e i controlli del caso. Per questo, dieci anni di scuola ci paiono un criterio sensato”.