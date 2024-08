La nuova strada di Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 23 agosto 2024)indossa il mantello del cambiamento e chiede all’America di darle fiducia per unire il paese e imboccare “unada seguire, invece di tornare indietro”. Dopo quattro giorni dedicati a costruire il profilo di una candidata alla Casa Bianca che è in corsa da solo un mese, la Convention dei democratici si è chiusa nella notte a Chicago con il discorso della protagonista, accompagnato da un entusiasmo impensabile solo poche settimane fa. A 74 giorni dal voto, laesce dalla convention in testa nei sondaggi nazionali e soprattutto dopo aver riaperto la competizione nei sette stati in bilico che decideranno le elezioni. La vicepresidente, scesa in campo al posto di Joe Biden per cercare di fermare Donald Trump, da Chicago si è presentata al paese nel discorso più importante della sua vita.