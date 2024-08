In Toscana è già vendemmia top Aumento di produzione del 20%

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Primi grappoli in cantina. Nella zona di Capalbio, nella Maremma meridionale, le uve bianche Chardonnay e Viognier sono già in cantina, come del resto tra i rossi il Merlot, che anche Suvereto ha già cominciato are insieme al Pinot Bianco e al Pinot Nero. Varietà precoci, d’accordo, in zone particolarmente calde: ma ormai l’anticipo è di casa nel Vignetoper via del cambiamento climatico. Fattore consolidato che non incide sempre allo stesso modo su quantità e qualità delle uve. Che quest’anno si fanno prevedere di livello ottimo. Un’occhiata in giro. Istantanea numero uno. Rufina, il Chianti “più alto”, nel senso orografico e della latitudine.