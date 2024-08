Il Napoli Gilmour McTominay E se lo scozzese…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ile l’interesse per Billy: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “In sintesi, dopo il vertice di mercoledì non è cambiato assolutamente nulla rispetto a quanto si sapeva già prima che Manna partisse in missione per l’Inghilterra: il Brighton non lascerà andarefino a quando non avrà chiuso l’acquisto di Matt O’Riley con il Celtic, il suo sostituto”. Sull’asse Brighton-“Certo, c’è un accordo di massima per la cessione a titolo definitivo per una cifra compresa tra i 17 e i 18 milioni di euro tra base fissa e bonus, ma l’operazione è ancora sospesa, in attesa”. Uno scozzese a? Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Repubblica.