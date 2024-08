Il Duca del Gloucester compie 80 anni

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 23 agosto 2024) Come per la cugina Elisabetta II, alla cui nascita non era prevista la sua ascesa al trono, anche il Principe Richard non sarebbe dovuto diventaredel, in quanto fratello minore, ma gli eventi a volte possono stravolgere la vita. Da quando Re Carlo III ha limitato le sue uscite pubbliche a causa del tumore, gli altri working royal – coloro che lavorano per la Corona – hanno aumentato i loro impegni ufficiali per sostenere il Re. Uno di questi è ildel, che sta per tagliare un grande traguardo, i suoi primi 80. Nel maggio 2023, ilha assistito all’incoronazione di Re Carlo III ed è uno dei soli cinque membri della famiglia reale ad aver preso parte sia all’incoronazione di Carlo, sia a quella della Regina Elisabetta nel 1953, gli altri quattro reali sono: ildi Kent, il Principe Michael, la Principessa Alexandra e lo stesso Carlo.