Fonseca | Ogni giorno sempre più fiducioso del mio Milan Sfida all’Inter?

(Di venerdì 23 agosto 2024) Pauloha parlato in occasione della conferenza stampa di vigilia del match tra ile il Parma: crescente fiducia per il futuro dei rossoneri, con l’Inter e le altre avversarie nel mirino. LA SPERANZA – Paulosi è espresso nella conferenza stampa di vigilia dell’incontro tra ile il Parma, quando manca esattamente un mese al derby contro l’Inter. L’allenatore portoghese ha espresso delle sensazioni positive per il prosieguo della stagione della squadra da lui guidata: «Abbiamo fatto una preseason molto positiva, con partite diverse, che hanno dato buoni segnali. Poi abbiamo fatto un passo indietro in qualche momento della prima partita. Io voglio portare la squadra ad averelo stesso livello. Seguiamo la nostra strada con fiducia, pur con attenzione nel lavorare e nel cercare di migliorare.