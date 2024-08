Ex appuntato compie cento anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ieri il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza di Lodi, colonnello Piergiorgio Samaja, insieme ad una rappresentanza di finanzieri in servizio ed in congedo della locale sezione A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia), ha fatto visita all’in congedo Mario Remo Moro, in occasione del suo 100esimo compleanno. Moro è nato a Castelfranco Veneto (TV) e risiede a Casalpusterlengo. Arruolatosi nel Corpo nel lontano 1943, ha prestato servizio fino al 1984.