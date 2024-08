Denuncerò chi ha fatto body shaming su di me Chi aggredisce sui social è frustrato e cattivo e lo fa perché sa di restare impunito | l’olimpica Molinarolo furiosa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Nel salto con l’asta alle recenti Olimpiadi di Parigi, Elisaè arrivata sesta. Un bella soddisfazione personale per il suo miglior tempo e per aver sfiorato il record di una italiana in questo sport. In quei giorni però la sportiva olimpica è stata presa di mira dagli haters che l’hanno criticata per la sua fisicità. I commenti sono stati feroci, ma lanon ci sta. In una intervista a Il Corriere della Sera ha deciso di passare al contrattacco con la denunciai leoni da tastiera sono mossi da “frustrazione, noia, cattiveria. Pero? sono certa che le persone si permettono di passare dai pensieri alle parole perche? restano impunite. Motivo per cui ho voluto cavalcare l’onda della piccola visibilita? che ho per affrontare quest’argomento”.