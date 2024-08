Crystal Palace vs West Ham United – pronostico e possibili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 23 agosto 2024) Due squadre che cercano di riprendersi dalle sconfitte subite nel weekend inaugurale della nuova stagione di Premier League si incontrano al Selhurst Park sabato 24 agosto pomeriggio, quando ilospiterà ilHam.Gli Eagles hanno ottenuto un’emozionante vittoria per 5-2 nell’ultimo incontro casalingo con gli Hammers, appena quattro mesi fa, verso la fine della scorsa stagione. Il calcio di inizio divsHamè previsto alle 16 Anteprima della partitavsHama che punto sono le due squadreDopo aver superato la pre-season senza perdere nessuna delle cinque amichevoli disputate in estate, ilha iniziato la campagna 2024-25 con una sconfitta per 2-1 in trasferta contro il Brentford in Premier League lo scorso fine settimana.