Calcio Serie D Tante novità nella campagna abbonamenti della Vigor Senigallia

(Di venerdì 23 agosto 2024) Prezzi inferiori per gli under 23 e per chi acquista i biglietti singoli in prevendita e non allo stadio, 23 Agosto 2024 – Lalancia la, e lo fa con. Per la prima volta infattiche partirà il 27 agosto, ci saranno prezzi diversi a seconda dell’età con un incoraggiamento agli under 23 per i quali la tessera costerà meno. Sarà così anche per le gare di campionato, dove, sempre per la prima volta, il biglietto gara costerà meno se preso in prevendità rispetto al botteghino del Bianchelli la domenica. Scende da 14 a 12 l’età in cui non si paga il biglietto. Questi tutti i modi per accedere allo stadio tramite “Meravigliosa creatura”, il motto2024-25.