Bellingham si è fatto male a un muscolo che il 10% della popolazione mondiale non ha Marca

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 23 agosto 2024)è speciale anche negli infortuni: si èa unche il 10%popolazione mondiale non ha. “Il Santiago Bernabéu dovrà aspettare per vedere il BMV in azione“. Esordisce cosìdopo aver ricevuto la notizia dell’infortunio di. L’inglese sarà ai box almeno fino alla finesosta per le Nazionale.si è infortunato durante l’allenamento questa mattina. Scrive: “Quello che in un primo momento poteva essere un dubbio («ha riportato un colpo, aspettiamo la valutazione», ha detto Ancelotti in sala stampa) è diventata una certezza: «Dopo gli accertamenti effettuati oggi sul nostro giocatore Judeè stato diagnosticato un infortunio al sottileplantaregamba destra»“.ha unche il 10%popolazione non ha Jude è un calciatore speciale. Non solo per quello che fa in campo.