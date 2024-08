Sudtirol vs Salernitana | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 22 agosto 2024) Gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie B 2024/2025. Le due squadre si trovano di fronte dopo l’ottimo esordio che li ha viste entrambe vincenti.vssi giocherà sabato 24 agosto 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Druso di Bolzano.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La stagione degli altoatesini è iniziata con il primo turno di Coppa Italia che li ha visti salutare la competizione contro il Monza soltanto ai calci di rigore. Si sono però prontamente rifatti all’esordio in campionato battendo tra le mura amiche in extremis il Modena per 2-1. Adesso la squadra di Valente vuole sfruttare quest’altro turno casalingo per fare il bis.