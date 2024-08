SPINE | presentato un nuovo trailer al Future Games Show!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 22 agosto 2024) Nekki, ha svelato oggi undidurante il. Ilmostra nuove sequenze di gioco, cinematiche, parkour, combattimenti con boss e la colonna sonora originale di, composta da Le Castle Vania, noto per il suo lavoro su John Wick e Payday., ambientato in un mondo cyberpunk futuristico, promette di ridefinire il genere dei giochi “gun fu” quando sarà lanciato su PC e console alla fine del 2025. Iloffre un primo sguardo a una spettacolare sequenza di inseguimento parkour, nuove mosse finali e scontri contro boss, tra cui un nemico dotato di esoscheletro da combattimento e un ninja equipaggiato con una “spina” simile, capace di rilasciare mine ragno per dominare il campo di battaglia.