Simona Ventura contesa tra Rai e Mediaset? Sfida ambiziosa su Canale 5 il retroscena

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sarà un autunno ricco di impegni per. Dopo un periodo di pausa dalla televisione, SuperSimo ha trovato la sua isola felice con Citofonare Rai Due, lo show di cui è perfetta padrona di casa insieme a Paola Perego. Splendida protagonista a Ballando con le Stelle, dove ha ottenuto un soddisfacente secondo posto alle spalle di Wanda Nara, nel corso della passata stagione è stata anche ospite fissa a Che tempo che fa il talk di Fabio Fazio sul Nove, ruolo che tornerà a ricoprire nei prossimi mesi. Le sorprese però per i fan che seguono lasin dai tempi di Quelli che il calcio non sono ancora finite.