Sharon una vita senza ombre | ma i suoi familiari non sapevano di Scientology

(Di giovedì 22 agosto 2024) Bergamo. Una serie di informazioni utili a delineare ancora meglio chi eraVerzeni, descritta da tutti come una ragazza tranquilla ma con quell’interesse perdi cui nessuno sapeva. Dopo gli interrogatori di mercoledì i carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo e i colleghi del Ros compongono il puzzle di pezzi raccolti per avere un quadro ancora più nitido sulla 33enne uccisa per strada a Terno d’Isola ormai tre settimane fa. Per cercare di dare un volto al suo assassino i militari hanno allargato la cerchia di conoscenze della vittima da ascoltare. Non molte, a dire il vero, e quasi tutte legate alla sfera familiare. Dopo i fratelli e i genitori, mercoledì nuova giornata di convocazioni con la madre del compagno Sergio Ruocco, Maria Rosa Sabadini, che ha difeso il figlio respingendo qualsiasi possibile accusa neiconfronti.