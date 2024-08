Previsioni meteo torna il caldo sull’Italia da quando e quanto durerà la nuova ondata

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sta per arrivare undi: da. L’anticiclone africanoprotagonista L’Italia si appresta a vivere unafase climatica caratterizzata da temperature particolarmente elevate. Dopo un breve periodo di maltempo, che ha interessato principalmente le regioni centro-meridionali, il Paese si prepara ad affrontare unadi calore che promette di far salire notevolmente i termometri.di calore – notizie.comIlrologo Mattia Gussoni, in una dichiarazione rilasciata all’Adnkronos, ha annunciato l’imminente arrivo sul territorio italiano di un promontorio dell’anticiclone africano. Questo fenomeno climatico, estendendosi dalle coste del Nord Africa fino al Mediterraneo centro-occidentale, porterà con sé aria rovente direttamente dall’interno del deserto del Sahara.