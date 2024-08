OnePlus Open uno smartphone pieghevole diverso - recensione

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 22 agosto 2024) Hanno cambiato il mercato mobile offrendo un'alternativa inedita ma faticano ancora a imporsi. Perché glipieghevoli sono ancora giovani e per certi versi immaturi, nel senso che è impossibile paragonarli ai modelli piatti quanto a prestazioni e potenza. Più che un giudizio è una questione di tempo, necessario per elevare i telefoni con la curva al livello dei terminali tradizionali. Nel segmento dei foldable, i produttori si sono schierati tra chi ha puntato sulla forma extra-large con apertura a libro, chi invece sul formato flip phone, più gettonati negli acquisti poiché prediletti dal gentil sesso, tascabili e meno costosi dei fratelli maggiori. Questi ultimi sono abbondanti, poderosi e pensati anche per soddisfare le esigenze dell'utenza professionale, anche perché con uno schermo che ricalca quasi le dimensioni di un piccolo tablet si può lavorare bene ovunque.